Fiscal general considera que Ley de Amnistía cierra un "ciclo histórico" en Venezuela

"Yo diría que la aprobación de la Ley de Amnistía cierra un importante ciclo histórico que es el de sanar heridas, obviamente producto de la disputa y los conflictos, más allá de lo que la propia Ley va narrando", afirmó el funcionario durante una jornada de atención a ciudadanos en Caracas, según una nota de prensa difundida por la Fiscalía.

Saab señaló que su institución ha participado en "mesas de trabajo" con la comisión parlamentaria encargada de la consulta pública de la legislación, también con el Programa para la convivencia democrática, instalado en enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El fiscal aseguró que el Estado venezolano "muchas veces ha sido víctima" de acciones violentas y, por eso, pidió que "no vuelva a recurrirse" a la violencia "como excusa para dirimir diferencias".

A su juicio, la amnistía debe iniciar una nueva etapa para el diálogo y "el debate de las ideas".

Este viernes se instaló en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, la comisión especial encargada de seguir el cumplimiento de la Ley de Amnistía, una instancia que podría revisar casos no contemplados en la norma.

Más temprano, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, señaló que la amnistía es un "logro", pero advirtió que 400 presos políticos podrían estar excluidos de la medida.

Por su parte, el diputado opositor Henrique Capriles -que votó a favor de la legislación- afirmó este viernes que la amnistía es insuficiente y debe acompañarse con un "cambio profundo" del sistema judicial y la derogatoria de otras normas que consideró represivas, como la Ley Contra el Odio.

La Fuerza Armada venezolana respaldó la ley y consideró que es un "paso trascendental para lograr la estabilidad" del país.