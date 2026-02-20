Un avión de Latam aborta despegue en Bogotá para evitar choque con un helicóptero militar

"Ante la presencia del helicóptero la tripulación aplicó de manera inmediata el procedimiento definido para una maniobra de despegue interrumpido priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y de todos los miembros de la tripulación", explicó Latam en un comunicado.

La aerolínea señaló que esa maniobra elevó la temperatura de las ruedas del avión, que se desinflaron.

Por esa razón la aeronave fue llevada al hangar para "su respectiva inspección y evaluación por parte del equipo de mantenimiento", agregó la información.

"Es importante señalar que ninguno de los pasajeros y tripulantes presentó afectaciones de salud, sin embargo, a todos se les ofrecerá asistencia en tierra en caso de requerirlo. Los 157 pasajeros fueron desembarcados y llevados en buses hasta la terminal aérea", expresó Latam.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al lado del aeropuerto El Dorado está la base militar de Catam, que utiliza las mismas pistas del aeródromo de la capital colombiana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este incidente recuerda el accidente mortal en el aeropuerto Ronald Reagan, de Washington, sucedido el 29 de enero del año pasado, cuando un avión de pasajeros chocó en el aire con un helicóptero militar mientras se disponía a aterrizar, hecho en el que murieron las 64 personas viajaban a bordo de la aeronave y los tres soldados del helicóptero.