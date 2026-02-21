El paquete bomba que estalló en escuela de Gendarmería argentina iba dirigido a exdirector

El paquete tenía como destinatario a Diego Gasparutti, quien fue director de la escuela entre finales de 2021 y mediados de 2024 y es uno de los tres heridos por la explosión, todos fuera de peligro.

El hecho ocurrió a las 13:49 hora local (16:49 GMT) del viernes pasado en el piso 11 del edificio ubicado en la avenida Paseo Colón 533, en el barrio capitalino de San Telmo y a pocas calles de la Plaza de Mayo.

El Ministerio de Seguridad argentino informó que el paquete había sido recibido meses atrás en la escuela en Buenos Aires de la Gendarmería (policía de frontera) y quedó a resguardo en ese lugar.

Según informaron este sábado medios locales, Gasparutti estuvo al frente de la Escuela Superior de Gendarmería hasta mediados de 2024, por lo que llama la atención que el paquete hubiera sido enviado a finales de agosto pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Gasparutti acudió este viernes al edificio para saludar a excamaradas y se enteró de que había unos paquetes para él guardados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los otros dos paquetes fueron detonados en forma preventiva por especialistas, pero en su interior no se hallaron rastros de explosivos.

La causa quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que ordenó hacer una serie de pericias a la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina.