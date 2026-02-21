Venezuela evalúa "medidas de gracia" para los excluidos de ley de amnistía

"Muchas otras personas están siendo consideradas, no en el ámbito que contempla la Ley de Amnistía, porque es muy específico su ámbito, sino en el ámbito de medidas de gracia o de indulto por parte del Ejecutivo nacional", dijo el parlamentario en declaraciones a la prensa tras una reunión de consulta pública del proyecto de ley que regula a la Cruz Roja Venezolana, en Caracas.

La amnistía cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Consultado sobre las exclusiones, Rodríguez señaló que tras la promulgación de la ley "se abre un espacio" para que instancias como el Programa de convivencia y paz -instalado en enero- o la comisión para la revolución judicial atiendan y recomienden medidas "para personas que no estén contempladas" en la amnistía.

En este sentido, en transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), mencionó como ejemplo el caso del exdiputado y dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, liberado tras la aprobación de la ley, pese a que, aseguró Rodríguez, no le correspondía la amnistía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Él (Guanipa) está entre las personas que debieron ser excluidas, porque convocó acciones violencias contra Venezuela, pero se decidió que se le diera una medida, que espero que él sepa apreciar bien, y en este momento goza de libertad plena", indicó el jefe del Parlamento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, estimó el viernes que al menos 400 detenidos por estos motivos podrían estar excluidos de la amnistía e informó que entregará a la comisión especial del Parlamento una primera lista para la revisión de 232 casos.

Según sus registros, en Venezuela hay más de 600 presos políticos detenidos, tras la excarcelación de 448 personas desde el pasado 8 de enero.

El diputado Jorge Arreaza, que preside la comisión especial de seguimiento de la ley, indicó el viernes en una entrevista televisiva que la Fiscalía General introdujo 379 solicitudes de amnistía ante los "tribunales competentes", y afirmó que los beneficiados debían ser excarcelados entre la noche del viernes y la mañana de este sábado.