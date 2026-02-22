China vigiló reciente paso de un buque australiano por el estrecho de Taiwán, según medio

De acuerdo con el rotativo, el navío es el Toowoomba, una fragata de la Marina australiana.

El periódico señaló este sábado, citando a un "informante militar", que el Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) llevó a cabo un seguimiento "de principio a fin" y mantuvo "alerta y vigilancia" durante el paso de la embarcación por la vía marítima.

Global Times no precisó si el tránsito fue notificado previamente ni ofreció detalles sobre eventuales incidentes durante la travesía. Tampoco hubo, hasta el momento, un comunicado oficial del Ministerio de Defensa chino o del Ejército confirmando el operativo descrito por el diario.

Australia, al igual que Estados Unidos y otros aliados occidentales, ha defendido en ocasiones anteriores la libertad de navegación en aguas internacionales del Indo-Pacífico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En los últimos años, buques de guerra estadounidenses, británicos, canadienses y de otros países han realizado tránsitos similares por el estrecho, lo que ha generado protestas de Pekín y despliegues de seguimiento por parte de las fuerzas chinas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

China considera a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio para cuya "reunificación" no ha descartado el uso de la fuerza.