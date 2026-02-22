La UE insta a Guatemala a elegir magistrados "idóneos" para su tribunal electoral

En un comunicado, la misión diplomática de la UE en Guatemala manifestó que sigue de cerca la elección próxima por parte del Organismo Legislativo guatemalteco, que debe designar en marzo a cinco magistrados titulares y cinco suplentes para el periodo 2026-2032 del tribunal electoral.

Los magistrados serán designados de un listado de 20 candidatos entregado esta semana al Congreso por parte de una comisión de postulación, cuyo proceso fue criticado por la UE debido a que no hubo "deliberaciones" públicas al respecto.

En opinión de la misión diplomática, la "ausencia de entrevistas públicas" a los candidatos por parte de la comisión de postulación "debilitaron el proceso" y afectaron "la transparencia" del mismo.

Sin embargo, la Unión Europea "anima" al Congreso guatemalteco a elegir a magistrados "idóneos" que no le permitan acceso al tribunal electoral al "crimen organizado".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta misma semana, Estados Unidos también manifestó su inconformidad con el proceso de designación de los 20 candidatos y la comisión de postulación, formada en su mayoría por autoridades universitarias, tanto estatales como privadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE", expuso John Barrett, encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Guatemala y máxima autoridad de la sede diplomática por el momento ante la ausencia de un embajador.

La nómina entregada el martes por la comisión de postulación incluye, por ejemplo, al abogado Lesther Castellanos, sancionado en 2023 como actor corrupto y antidemocrático por Estados Unidos con el retiro de su visa y la prohibición de ingresar a su territorio.

Además, según medios locales y expertos en el tema, hay al menos otros cinco abogados en el listado con señalamientos de corrupción en el pasado.

La comisión de postulación está comandada por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (la única estatal), Walter Mazariegos, también sancionado por Estados Unidos por corrupción y quien ocupa el cargo desde 2022 bajo señalamientos de conseguir el puesto con una elección irregular.

También forma parte de la comisión Mynor Herrera, rector de la Universidad Panamericana (privada), en representación de todos los rectores del país, cuyo pasado como pastor religioso sería impedimento para formar parte de la misma comisión.

Los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral tendrán a su cargo las elecciones de 2027, para definir a las autoridades (presidente, Congreso y alcaldías) del país centroamericano para el período 2028-2032.

Esta semana también estuvo en Guatemala una misión de diputados del Parlamento Europeo para verificar presencialmente el proceso de elección, trascendental según expertos para la lucha contra la corrupción durante los próximos años.