Los talibanes acusan a Pakistán de los bombardeos y advierten de una "respuesta calculada"

En un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa denunció que los ataques de la aviación paquistaní contra las provincias de Nangarhar y Paktika, que alcanzaron una madrasa y numerosas viviendas, representan un incumplimiento de "el derecho internacional, los principios de buena vecindad y los valores islámicos".

El departamento de Defensa subrayó que salvaguardar la soberanía nacional y la seguridad pública es su "responsabilidad religiosa y nacional", asegurando que el país dará una "respuesta adecuada y calculada en el momento oportuno".

El Ministerio acusó a la cúpula militar de Islamabad de intentar desviar la atención de sus crisis internas.

"Los ataques a objetivos civiles y centros religiosos son una evidencia clara de los fracasos de inteligencia y seguridad del ejército paquistaní", sentenció el comunicado, añadiendo que tales acciones "nunca ocultarán sus deficiencias internas".

Esta condena llega tras los bombardeos de esta madrugada en distritos como el de Behsood, donde el impacto de un misil en una vivienda familiar ha dejado hasta el momento un saldo de apenas cuatro supervivientes de un total de 23 ocupantes, la mayoría mujeres y niños.

Imágenes difundidas por los residentes muestran escenas de caos, con civiles cubiertos de sangre y polvo siendo rescatados por sus propios vecinos ante la falta de equipo especializado.

Por el momento, Islamabad no ha informado de los ataques, aunque en el pasado ha ejecutado operaciones similares en territorio afgano que defiende como represalias contra grupos insurgentes.