Multinacional Andes Iron mantendrá proyecto minero en Chile pese a rechazo judicial

La compañía afirmó, a través de un comunicado, que el fallo les “sorprende y desilusiona”, considerando que el proyecto lleva doce años en tramitación. No obstante, recalcaron que "en ningún caso" esta decisión les "desanima ni altera" su "convicción de seguir adelante”.

Además, agregó que la resolución del tribunal es “estrictamente procedimental” y que no se pronuncia sobre la validez técnica ni ambiental del proyecto y que los antecedentes presentados y las discusiones de fondo “siguen plenamente vigentes”.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta, al norte del país, volvió a rechazar ayer los argumentos a favor del proyecto minero conocido como "Dominga", que amenaza con destruir el hábitat natural del pingüino de Humboldt, una especie protegida y de alto valor medioambiental.

El proyecto de Andes Iron pretende abrir dos minas de hierro y cobre valoradas en 2.500 millones de dólares y construir un enorme puerto en La Higuera, ubicada en la norteña región de Coquimbo, en medio de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, especie amenazada convertida en uno de los símbolos de Chile.

El plan ya fue rechazado en enero de 2025 por el Comité de Ministros, pero Andes Iron recurrió al Primer Tribunal Ambiental para anular esa resolución y conseguir que el consejo se reúna de nuevo.

La firma, cerró el comunicado, "analizará con detención todas las alternativas jurídicas que la institucionalidad contempla”.