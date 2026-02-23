Abogados de Serbia inician un paro en protesta por reforma judicial criticada por Bruselas

El gremio instó este mes a las autoridades competentes a invalidar las modificaciones adoptadas, pero ante la falta de respuesta, afirmó el colegio, convocó una huelga en todo el territorio de Serbia.

Durante el paro de tres días, que puede prolongarse, los abogados no actuarán ante tribunales, fiscalías, autoridades estatales ni en procedimientos ante agentes judiciales y notarios, excepto en casos urgentes.

Entre las excepciones figuran casos en los que el acusado se encuentra bajo custodia, procedimientos relacionados con menores, violencia doméstica o acciones relacionadas con plazos cuyo incumplimiento perjudicarían a las partes.

El presidente populista de Serbia, Aleksandar Vucic, firmó a fines de enero los cambios aprobados por la mayoría de su partido nacionalista SNS en el Parlamento, pese a la petición de la Comisión Europea de que Belgrado revisara la decisión y armonizara la legislación con los estándares europeos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ejecutivo comunitario evaluó que la reforma "socava la independencia de la justicia, así como la autonomía y el funcionamiento de la fiscalía", y destaca que fue adoptada de una forma "muy apresurada y poco transparente".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Comisión Europea considera que la reforma aleja a Belgrado de integrarse en la Unión Europea. Serbia es país candidato a ingresar en el bloque, pero apenas se han producido avances en los últimos años.

La Fiscalía para la Delincuencia Organizada, uno de los pocos órganos judiciales que se había mantenido independiente y que Vucic tachó repetidamente como una "banda de criminales" por sus investigaciones sobre corrupción política, es el más afectado por la reforma.