Brasil y Seúl elevan su relación a asociación estratégica para potenciar su cooperación

"Hemos decidido elevar nuestra relación bilateral a una 'asociación estratégica'", afirmó Lee al referirse a la declaración conjunta en una conferencia de prensa posterior al encuentro.

El mandatario surcoreano explicó que el 'Plan de acción cuatrienal Corea del Sur–Brasil' adoptado este lunes servirá como hoja de ruta integral en ámbitos como política, economía, cooperación práctica e intercambios entre ciudadanos.

Entre los principales resultados de sus conversaciones destacó el impulso a la reanudación de las negociaciones para un acuerdo comercial entre Corea del Sur y el Mercosur, así como la firma de once memorandos de entendimiento en sectores como pymes, salud, agricultura, espacio, defensa y aviación.

En materia económica, coincidieron en la necesidad de ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa y respaldaron la pronta reanudación de las negociaciones para un acuerdo comercial entre Corea del Sur y el Mercosur.

Lee destacó que el acuerdo de cooperación regulatoria en salud permitirá que los cosméticos surcoreanos, actualmente populares en Brasil, lleguen a un mayor número de consumidores.

En agricultura, se suscribieron tres acuerdos enfocados en seguridad alimentaria y en el fortalecimiento de la cooperación en tecnologías agrícolas de próxima generación, con miras a un desarrollo sostenible de las economías rurales.

El presidente surcoreano recordó el intento de lanzamiento del cohete comercial surcoreano Hanbit-Nano en el Centro Espacial de Alcántara en diciembre y expresó su expectativa de que tenga éxito en el futuro, al tiempo que subrayó la cooperación en cadenas de suministro aeronáuticas y la aspiración de avanzar hacia el codesarrollo de aeronaves civiles de nueva generación.

Ambos países también impulsarán el intercambio estudiantil, la enseñanza del coreano en Brasil y la coproducción audiovisual.