Diputado afirma que solicitará investigar a jueces que retrasen la amnistía en Venezuela

"Juez que no colabore con la ley de amnistía, juez que le vamos a solicitar una investigación", afirmó el parlamentario en declaraciones a la prensa en el estado Aragua (norte), según un video publicado en su cuenta de X.

Ecarri hizo un llamado a los jueces y fiscales del Ministerio Público para que cumplan la norma que "ya está decretada", y advirtió que desde el Parlamento son vigilados para cumplir la legislación.

Asimismo, señaló que ya tienen contabilizados 2.104 casos que, consideró, "deben ser amnistiados", sin dar más detalles ni informar las identidades.

"La Asamblea Nacional ya decretó la amnistía, lo que hace el juez es simplemente verificar", insistió.

El parlamentario aseguró que su comisión, que revisa casos "no contemplados" en la amnistía, también investigará los casos con denuncias de violaciones de derechos humanos.

Este lunes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció que los tribunales con competencia en terrorismo en el país se "negaron" a recibir las solicitudes de sobreseimiento (cierre del caso penal) que, conforme a la Ley de Amnistía, pueden presentar las propias víctimas.

Según denunció la organización en X, los tribunales estaban de "comisión", "sin despacho" o "remitían a las víctimas a los defensores públicos correspondientes".

Al menos 65 personas han sido liberadas tras la aprobación de la ley de amnistía el pasado jueves, indicó este lunes la ONG Foro Penal, que dirige la defensa de presos políticos y ha verificado las medidas de liberación.

Sin embargo, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez, aseguró el sábado que desde ese día se estaban dando "cientos de liberaciones".

Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la amnistía, mientras que contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados, mientras que el Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos.