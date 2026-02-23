Histórica tormenta de nieve en Nueva York: suspenden clases y transporte por tiempo indeterminado

En Brooklyn, residentes fueron vistos caminando por las calles mientras las condiciones de ventisca avanzaban sobre la ciudad de Nueva York, de acuerdo con una imagen difundida por el medio.

La tormenta podría dejar una acumulación de hasta 60 centímetros de nieve en ciudades como Filadelfia, Nueva York y Boston, una cifra descrita como la mayor en años. El sistema trae nevadas intensas y un riesgo elevado de condiciones de ventisca en varios tramos del corredor urbano del noreste.

Viajes paralizados

El evento meteorológico mantiene a más de 40 millones de personas bajo amenaza por la tormenta entre el domingo y el lunes. En ese contexto, se reportan interrupciones del transporte, prohibiciones de viaje y alrededor de 8.000 vuelos cancelados, según FlightAware.

En Nueva York, una prohibición de viajar en toda la ciudad entró en vigor el domingo, mientras la urbe enfrenta una ventisca y lo que podría convertirse en su mayor tormenta de nieve en años.

Casi 400.000 clientes sin electricidad en el noreste

Los cortes de energía aumentaron durante la mañana del lunes. Cerca de 400.000 clientes estaban sin servicio a las 6:30 a.m. ET, según PowerOutages.us.

El aumento de las interrupciones coincide con el fortalecimiento del sistema y el incremento de vientos dañinos a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra, con efectos que continúan en partes del noreste.

Estados con más interrupciones

Nueva Jersey: más de 116.000

Delaware: más de 70.000

Massachusetts: más de 69.000

Maryland: casi 30.000

Nueva York: más de 22.000

Se reportaron ráfagas generalizadas de más de 80 km/h desde Delaware hasta Massachusetts, con ráfagas aisladas que alcanzaron fuerza de huracán (más de 119 km/h). De acuerdo con la información difundida, la combinación de vientos extremos con nieve intensa y húmeda está contribuyendo a los cortes de electricidad en la región.

“Condiciones de ventisca” esperadas en Long Island y el sur de Nueva Inglaterra

El Centro de Predicción de Tormentas advirtió en una perspectiva a corto plazo recién emitida que se esperan nevadas de 5 a 7 centímetros por hora y “condiciones de ventisca generalizada” en Long Island, Nueva York y el sur de Nueva Inglaterra hasta las 10 a.m. ET.

El área señalada incluye Boston, Providence (Rhode Island), Hartford (Connecticut) y el área metropolitana de la ciudad de Nueva York. En ese marco, se advierte que viajar es extremadamente peligroso.