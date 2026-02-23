Los casos de neumonía aumentan casi un 30 % en lo que va de año en Nicaragua

En los últimos 7 días se registraron 1.499 casos de neumonía, un 3,3 % más con respecto a la semana anterior (1.451), indicó la cartera de Salud.

Las autoridades sanitarias reportaron 5.388 casos en las primeras cuatro semanas de 2026, y 4.367 casos en las tres semanas siguientes de febrero, para totalizar 9.755 casos en 52 días, sin incluir el pasado domingo y este lunes, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud, sin precisar sobre el número de fallecidos.

En el mismo período de 2025 las autoridades de salud contabilizaron 7.516 diagnósticos de neumonía.

Históricamente la neumonía se ha ubicado entre las primeras 12 causas de defunción en el país centroamericano, junto al infarto agudo del miocardio, cáncer o tumores malignos, insuficiencia renal, diabetes, enfermedades hipertensivas, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cirrosis hepática o del hígado, accidente de transporte, hemorragia intracraneal, cardiopatía isquémica crónica y neumonía.

La neumonía es, además, la causa más frecuente de hospitalización, junto con la diarrea, enfermedad renal, fiebre sospechosa de dengue, enfermedades de las vías biliares, infección urinaria, y diabetes, según los datos oficiales disponibles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un médico nicaragüense dijo a la plataforma Confidencial que los niños y las personas adultas mayores son los grupos “más vulnerables a las infecciones respiratorias”, por lo que aconsejó tomar medidas de protección frente al frío para reducir el riesgo de enfermar.

Al respecto, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) informó este lunes que para los próximos días se espera la llegada al país de un nuevo frente frío, que actualmente se encuentra extendido y prolongado hasta la Península de Yucatán, en México.