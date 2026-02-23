Mundo
23 de febrero de 2026 - 13:12

Organismos multilaterales publican cuánto costará la reconstrucción de Ucrania

Un miembro de la línea de defensa de Ucrania frente a un edificio devastado por la guerra con Rusia, en la región de Kiev.
KIEV, Ucrania. El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia cumple mañana cuatro años. La devastación en determinadas regiones ucranianas, algunas de ellas hoy ocupadas por Rusia, requerirán, si se alcanza un acuerdo de paz, de un plan gigantesco de reconstrucción. A nivel país, según organismos multilaterales, costará unos US$ 600.000 millones.

Por AFP

La reconstrucción de Ucrania tras la guerra con Rusia costará unos 588.000 millones de dólares durante la próxima década, según un informe conjunto de Kiev, el Banco Mundial, la Unión Europea y Naciones Unidas publicado este lunes.

“El costo de la reconstrucción sigue aumentando y se estima ahora en 587.700 millones de dólares a diez años, el equivalente a tres veces el PIB ucraniano previsto para 2025”, señala el reporte.

Los sectores más afectados son la vivienda, el transporte y la energía, según el informe, que cubre los 46 meses entre el inicio de la invasión en febrero de 2022 y diciembre de 2025.

Regiones con mayores daños

Los daños se concentran en las regiones cercanas al frente y en las grandes zonas urbanas ucranianas, precisa el documento.

Para la capital, Kiev - 3 millones de habitantes - la reconstrucción se estima en más de 15.000 millones de dólares, ya que la ciudad es frecuentemente alcanzada por ataques rusos con drones y misiles.

Los aliados occidentales de Ucrania han desbloqueado más de 400.000 millones de dólares en ayuda financiera, militar y humanitaria desde el inicio de la invasión, según el instituto alemán Kiel.

Por ahora, Ucrania dedica la mayor parte de estos fondos a su ofensiva y al mantenimiento de su economía.