Región rusa de Bélgorod otra vez sin luz, calefacción ni agua tras ataques ucranianos

Gladkov denunció esta mañana en su canal de Telegram que tras ataques con drones y misiles ucranianos contra la región "quedó dañada infraestructura estratégica", por lo que los especialistas se vieron obligados a "trabajar toda la noche para restablecer la calefacción y la luz en edificios residenciales".

En víspera del cuarto aniversario del inicio de la guerra, el gobernador de Bélgorod, uno de los más transparentes en relación con los constantes ataques ucranianos que sufre dicha región fronteriza, aprovechó para felicitar a sus ciudadanos en el Día del Defensor de la Patria y pedir resiliencia.

"Y no nos rendimos, a pesar de la constante amenaza a nuestras propias vidas y a las de nuestros seres queridos, nuestra familia y amigos", escribió Gladkov.

El 18 de febrero la infraestructura de la capital de Bélgorod ya sufrió grandes daños, lo que provocó un apagón parcial.

Según medios independientes Ucrania había atacado entonces una subestación eléctrica en las instalaciones de la Central Térmica de Bélgorod.

Esta mañana el Ministerio de Defensa ruso señaló que las defensas antiaéreas habían derribado 152 drones ucranianos, 65 de ellos fueron abatidos en Bélgorod.

Medios locales también informaron del incendio de una estación de bombeo en Tatarstán, a un millar de kilómetros al este de Moscú.