Antes del cuarto aniversario de la guerra, Zelenski pide a Trump que esté junto a Ucrania

Estados Unidos debería “mantenerse con (...) un país democrático que está luchando contra una sola persona. Porque esa persona es una guerra. Putin es una guerra”, declaró Volodimir Zelenski a CNN durante una entrevista en Kiev.

“Si realmente quieren detener a Putin, Estados Unidos es tan fuerte”, agregó el mandatario ucraniano.

Cuando le preguntaron si creía que Trump estaba ejerciendo suficiente presión sobre Putin, Zelenski respondió: “No”.

Luego, el mandatario añadió: “No podemos simplemente darle todo lo que quiere (Putin). Porque él quiere ocuparnos. Si le damos todo lo que quiere, lo perderemos todo, todos nosotros. La gente tendrá que huir o ser rusa”.

Rusia lanzó su invasión a gran escala contra Ucrania el 24 de febrero de 2022, desatando la guerra más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El conflicto ha causado la muerte de decenas de miles de civiles y de cientos de miles de militares en ambos bandos. Millones de refugiados han huido de Ucrania, donde grandes zonas han quedado devastadas por los combates.

Desde principios de año se han celebrado varias rondas de conversaciones diplomáticas entre emisarios de Kiev, Moscú y Washington, sin avances concretos hasta el momento.`

El martes, cuando el conflicto entrará en su quinto año, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer copresidirán por videoconferencia una reunión de la llamada Coalición de los Voluntarios en apoyo a Ucrania.