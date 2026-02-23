Zelenski dice que Putin ha empezado la III Guerra Mundial

"Creo que Putin ya la ha comenzado. La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo... Rusia quiere imponer al mundo un estilo de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido", dijo Zelenski en una entrevista con la BBC divulgada hoy cuando se cumplen cuatro años del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

El presidente ucraniano expresó su rechazo a pagar el precio de un alto el fuego exigido por Putin, que implica retirarse de un territorio estratégico que Rusia no ha logrado capturar a pesar del sacrificio de decenas de miles de soldados.

Rechazó la exigencia de Rusia para que Ucrania entregue el 20 % de la región oriental de Donetsk, así como más territorio en las regiones meridionales de Jersón y Zaporiyia.

Zelenski insistió en que esto no solo es una cuestión de territorio, sino que implicaría debilitar sus posiciones, "abandonar a cientos de miles de nuestros habitantes. Así lo veo. Y estoy seguro de que esta 'retirada' dividiría a nuestra sociedad."

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agregó que la entrega de territorio a Putin podría satisfacer al presidente ruso por un tiempo, pero que, "una vez que se recupere, nuestros aliados europeos dicen que podría tardar de tres a cinco años. En mi opinión, podría recuperarse en no más de un par de años. ¿Adónde irá después? No lo sabemos, pero que querría continuar (la guerra) es un hecho."

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Zelenski, que recalcó que no es un dictador y que no fue él quien empezó la guerra, insistió en que detener a Putin es una victoria para todo el mundo porque no se detendrá ante Ucrania.