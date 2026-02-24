Canadá se prepara para entregar a Cuba un paquete de ayuda "por la situación humanitaria"

La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, confirmó en declaraciones a los medios de comunicación en Ottawa que el Gobierno canadiense anunciará en los próximos días la ayuda a Cuba.

Pero Anand se negó a detallar el contenido de la ayuda que Ottawa entregará al país caribeño.

"Estamos preparando (un paquete de ayuda) y tendremos un anuncio en los próximos días", dijo la ministra.

"Cuando se realice el anuncio, verán lo que está cubierto. Pero no tengo nada que anunciar hoy", añadió Anand en respuesta a la pregunta de qué incluirá el paquete de ayuda.

Anand justificó la entrega de ayuda "por la situación humanitaria, para ayudar a la gente que está sufriendo".

Este mismo martes, dos organizaciones canadienses, Democratic Spaces y Human Rights Action Group, publicaron un informe en el que los investigadores Michael Lima, Isabelle Terranova y Sarah Teich instan a Canadá a revisar su política hacia Cuba, aplicar sanciones específicas y dejar de tratar a la isla como un caso excepcional dentro de su política de derechos humanos.

El informe sostiene que Cuba es un actor central de una red global de regímenes autoritarios junto a Rusia, China y Venezuela, algo que Canadá está ignorando.

"Mientras Ottawa ha condenado con razón a los regímenes autoritarios de Venezuela, Nicaragua, Rusia e Irán, ha seguido protegiendo al régimen cubano de una rendición de cuentas significativa a pesar de la abrumadora evidencia de represión sistemática en el ámbito interno y de colaboración activa con potencias autoritarias hostiles en el exterior", señalan los autores.

"La política exterior canadiense en materia de derechos humanos y autoritarismo no se ha aplicado de manera coherente, y Cuba ilustra claramente este fenómeno", añadieron los autores que califican de "doble rasero" que Ottawa haya criticado al régimen venezolano a la vez que el exprimer ministro, Justin Trudeau, consideraba al régimen cubano como "un aliado".

El informe solicita a Ottawa una serie de medidas, como la puesta en marcha de sanciones contra los autores de violaciones de los derechos humanos y la promoción de la liberación de prisioneros políticos.