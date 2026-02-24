El petróleo Brent baja un 0,74 %, hasta 70,58 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 53 centavos de dólar respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, cuando acabó en 71,11 dólares.

El retroceso del Brent, por segundo día consecutivo, es similar al del crudo de Texas, de referencia en América, y se explica por los buenos augurios de un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos sobre los programas nuclear y balístico de Teherán.

En todo caso, la situación cambiante en el Golfo Pérsico tampoco parece pesar tanto en el curso del Brent, no al punto de provocar bruscos cambios: la pasada semana, en el día de mayor tensión geopolítica, el barril llegó a subir hasta un máximo 72,30 dólares, y hay que remontarse a junio pasado para encontrar un pico de 78,85 dólares, sin llegar a superar la barrera de los 80.