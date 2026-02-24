Es falso que un video muestre la captura del hijo de El Mencho en México

Perfiles de Facebook, Instagram y X comparten un video grabado en el interior de un helicóptero, en el que se observa a dos uniformados custodiando a un hombre sin camiseta, que viste una pantaloneta beige, tiene las manos atadas y la cabeza inclinada hacia abajo.

Según estas publicaciones, las imágenes corresponden a la captura del hijo del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como Rubén Oseguera González, alias 'El Menchito'.

"#URGENTE || Tras la liquidación del líder narco "El Mencho", trascienden imágenes de cómo se llevaron capturado a su hijo en #Mexico (sic)", afirma un usuario en Facebook al difundir las imágenes.

HECHOS: El video que circula en línea no es actual y fue grabado a inicios del mes de febrero durante la captura de otro narcotraficante en el estado mexicano de Chiapas. Además, alias 'El Menchito', hijo de Oseguera Cervantes, permanece detenido en EE.UU.

En primer lugar, una búsqueda inversa de las imágenes encuentra el mismo video publicado el pasado 5 de febrero de 2025 en la cuenta de Instagram @elpakalchiapas acompañado de la siguiente descripción: “Capturan a ‘El Espíritu’, presunto jefe de plaza en Chiapas (sic)”.

La misma búsqueda también localiza el clip incrustado en un artículo del 4 de febrero del diario local El Orbe en el que se informaba sobre la captura del narcotraficante Hugo "N", alias 'El Espíritu', vinculado, según las autoridades, al CJNG.

Según un comunicado compartido el 6 de febrero por la Secretaría de Defensa de México, la Guardia Nacional y el Ejército de México detuvieron al sujeto durante patrullajes de vigilancia en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas.

Una búsqueda con palabras clave en Google condujo a publicaciones en medios nacionales como La Jornada o Proceso que también reseñaron dicha captura y adjuntaron fotografías en las que figura el mismo hombre sin camisa que aparece en el video viralizado.

Según informaciones publicadas por medios locales, alias 'El Mencho' tiene tres hijos biológicos: Rubén Oseguera González, alias 'El Menchito', Jessica Oseguera y Laisha Michelle Oseguera González.

El primero de ellos y único varón fue considerado por las autoridades como el heredero del CJNG hasta su captura en 2015 y su posterior extradición a EE.UU., donde cumple cadena perpetua por narcotráfico y delitos relacionados con armas, según informó la Agencia EFE.