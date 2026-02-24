Iron Maiden estrenará en mayo el documental 'Burning Ambition' para celebrar sus 50 años

La película, dirigida por Malcolm Venville (director de la docuserie 'Churchill at War') y producida por Dominic Freeman (quien ya ha producido otro documental sobre Depeche Mode), se estrenará el 7 de mayo en el mundo entero, y las entradas podrán comprarse desde el 18 de marzo.

Junto a material de conciertos y otras escenas entre bambalinas del grupo, uno de los más populares del 'heavy metal', el documental recoge testimonios de personalidades que se dicen fans de la banda, como el actor español Javier Bardem o el rapero estadounidense Chuck D.

Por el momento, se conoce el cartel promocional del documental, realizado por Albert 'Akirant' Quirantes y en el que destaca, como no podía ser menos, la icónica calavera peluda tan identificable con el grupo, conocida como 'Eddie the Head'.

Junto a la calavera, aparecen los rostros de los seis integrantes actuales, retratados en una versión mucho más joven que en su imagen contemporánea (el bajista Steve Harris, único miembro de la banda original, tiene ahora 69 años).

Iron Maiden nació en 1975 en el este de Londres, y a lo largo de su carrera han publicado 17 discos de estudio (que han vendido más de 100 millones de copias) y han dado 2.500 conciertos en 64 países. Actualmente están inmersos en su gira 'Run For Your Lives', que tendrá el 11 de julio próximo en Londres una de sus citas más esperadas.