24 de febrero de 2026 - 14:55

La compañía española Abertis ingresó en 2025 6.149 millones de euros, un 1,3 % más

Barcelona, 24 feb (EFE).- La empresa española Abertis, concesionaria de autopistas, cerró 2025 con unos ingresos de 6.149 millones de euros, un 1,3 % más respecto al año anterior, con un incremento del 2,1 % en intensidad media diaria de tráfico de vehículos en las vías que gestiona, informó este martes la compañía.

El margen bruto de explotación (ebitda) del último ejercicio se situó en 4.374 millones de euros, con un crecimiento del 1,9 % interanual.

En 2025, Abertis reforzó su posición internacional con adquisiciones estratégicas, como la autopista francesa A63, la extensión por 22 años más del corredor Fluminense, una de sus concesiones clave en Brasil, y la integración en Chile de la autopista Ruta 5 en el tramo Santiago–Los Vilos, cuya concesión se otorgó el año anterior.

Durante el ejercicio, la compañía invirtió cerca de 2.000 millones de euros, que incluyen las operaciones de adquisición mencionadas anteriormente y el desembolso de 739 millones destinados a inversiones de mantenimiento y de expansión.

En septiembre, los accionistas de Abertis –Grupo ACS y Mundys– inyectaron 400 millones de euros de capital para apoyar el crecimiento de Abertis y reforzar su balance.

La deuda neta del grupo se mantuvo estable en 22.717 millones de euros, gracias a una reducción de 1.000 millones por generación de caja del negocio, que prácticamente compensó el incremento derivado de operaciones de crecimiento.