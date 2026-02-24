La compañía española Abertis ingresó en 2025 6.149 millones de euros, un 1,3 % más

El margen bruto de explotación (ebitda) del último ejercicio se situó en 4.374 millones de euros, con un crecimiento del 1,9 % interanual.

En 2025, Abertis reforzó su posición internacional con adquisiciones estratégicas, como la autopista francesa A63, la extensión por 22 años más del corredor Fluminense, una de sus concesiones clave en Brasil, y la integración en Chile de la autopista Ruta 5 en el tramo Santiago–Los Vilos, cuya concesión se otorgó el año anterior.

Durante el ejercicio, la compañía invirtió cerca de 2.000 millones de euros, que incluyen las operaciones de adquisición mencionadas anteriormente y el desembolso de 739 millones destinados a inversiones de mantenimiento y de expansión.

En septiembre, los accionistas de Abertis –Grupo ACS y Mundys– inyectaron 400 millones de euros de capital para apoyar el crecimiento de Abertis y reforzar su balance.

La deuda neta del grupo se mantuvo estable en 22.717 millones de euros, gracias a una reducción de 1.000 millones por generación de caja del negocio, que prácticamente compensó el incremento derivado de operaciones de crecimiento.