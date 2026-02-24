La ONU confirma que De Mistura copreside en Washington negociación sobre Sáhara Occidental

En ellas participan también el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, según confirmó hoy el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric, en rueda de prensa.

El portavoz señaló que, para "garantizar el máximo éxito, el enviado permanecerá en silencio" sobre las converaciones, que siguen a un encuentro que tuvo lugar el 8 y el 9 de febrero en Madrid y que también se celebraron en la más estricta confidencialidad.

Las conversaciones de Madrid terminaron sin avances significativos y con la propuesta de continuar los contactos en una nueva ronda de encuentros.

Desde la retirada de España en 1975, Marruecos controla aproximadamente el 80 % del Sáhara Occidental y en 2007 presentó ante la ONU un plan de autonomía para este territorio bajo soberanía marroquí.

Mientras, el Frente Polisario y Argelia continúan reclamando la celebración de un referéndum de autodeterminación para definir el futuro del pueblo saharaui que incluya tanto la propuesta de autonomía como la independencia.

En noviembre del año pasado, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) durante un año, tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos y con vistas a lograr una solución "justa, duradera y mutuamente aceptable".

El Consejo prorrogó la misión expresando su apoyo al Secretario General de la ONU y a su enviado personal para que se mantengan negociaciones "sin condiciones previas" tomando como base la propuesta de autonomía marroquí y, al mismo tiempo, previendo "la libre determinación" del pueblo saharaui.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha apoyado públicamente el plan marroquí de autonomía de 2007 para la región.