Partido opositor trabaja alianzas con defensores de "causas justas" en El Salvador

Ortiz, quien ocupa uno de los 3 escaños de la oposición en la Asamblea Legislativa salvadoreña, adelantó que VAMOS no buscará alianzas con los llamados partidos tradicionales, porque consideran que "no han sido aliados del pueblo, por lo tanto nosotros no podemos ser aliados de esos partidos".

"Con quién sí estamos trabajando alianzas con diferentes sectores sociales, con líderes de las comunidades, con gente que ha defendido causas justas y estamos en ese proceso para poder dar la mejor oferta posible", sostuvo la legisladora, que lleva dos periodos consecutivos.

Ortiz es una de las voces más críticas de la oposición y ha criticado al Gobierno de Nayib Bukele, cuyo partido Nuevas Ideas controla el Órgano Legislativo, por temas económicos y la detención de miles de personas inocentes en el contexto del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

De acuerdo con el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los partidos políticos tienen hasta el 7 de abril para convocar a elecciones internas y elegir a sus candidatos a diputados, alcaldes, presidente y vicepresidente, cargos que se votarán el 28 de febrero de 2027.

Son 11 los partidos legalmente inscritos que pueden participar en estas elecciones generales.

Tras una reforma constitucional exprés aprobada y ratificada en la Asamblea Legislativa el 31 de julio pasado por el partido Nuevas Ideas, se estableció que en 2027 se realizarán las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

Dicha reforma, con la que también se habilitó la reelección presidencial indefinida, acortó el actual período presidencial a 2027, dado que originalmente concluiría en 2029, para hacer coincidir las elecciones de todos los cargos de elección popular.

Además, incluye la ampliación del período en la Presidencia a seis años y la supresión de la segunda vuelta en los comicios presidenciales.