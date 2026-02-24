Minas Gerais en “estado de calamidad”: al menos 20 muertos y 400 rescatados

La alcaldía del municipio de Juiz de Fora indicó en su cuenta de X que también hay desaparecidos -sin precisar el número- por la tragedia, que incluyó el desborde de un río, inundaciones y deslizamientos de tierra.

La prensa local informó sobre 45 desaparecidos. Un portavoz de los bomberos de Minas Gerais dijo a la AFP que “en principio” confirma esa información, pero que todavía es prematuro dar una cifra exacta.

Juiz de Fora es el municipio donde el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro recibió una puñalada durante un acto electoral en 2018.

Estado de calamidad

La alcaldesa Margarida Salomao decretó esta madrugada el estado de calamidad pública ante la “gravísima situación” por precipitaciones “intensas y persistentes”.

Este fue el mes de febrero más lluvioso de la historia de Juiz de Fora, donde viven unas 540.000 personas, según datos oficiales.

“Los barrios están aislados” y la situación es “extrema”, dijo Salomao, quien indicó que hubo al menos 20 deslizamientos de tierra.

“La Defensa Civil estima además en 440 personas” el número de damnificados que están recibiendo “apoyo de la alcaldía para su acogida y alojamiento provisorios”, agregaron las autoridades en X.

Incidentes e inundaciones

Los bomberos fueron convocados para atender “incidentes de inundaciones, deslizamientos de tierra y riesgo estructural en márgenes y áreas próximas al río” Paraibuna que desbordó, indicó el teniente Henrique Barcellos, del Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais.

Brasil ha sufrido diferentes tragedias en los últimos años vinculadas a eventos climáticos extremos, desde inundaciones a sequías, pasando por intensas olas de calor.

En 2024, unas inundaciones inéditas golpearon el sur del país y dejaron más de 200 muertos y 2 millones de habitantes afectados, en una de las peores catástrofes naturales de la historia del país.

En 2022, otro fuerte temporal dejó 241 muertos en la ciudad de Petrópolis, en Río de Janeiro.

Expertos vincularon la mayoría de estos eventos a los efectos del cambio climático.