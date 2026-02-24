Un sismo de magnitud 5,6 sacude el noreste de Taiwán y activa alertas en Taipéi

El sismo se produjo a las 12:37 hora local (04:37 GMT) y tuvo una profundidad de 66,8 kilómetros.

El epicentro se situó a 16,9 kilómetros al sureste del centro administrativo del condado de Yilan, en aguas próximas a esta demarcación.

De acuerdo con los datos oficiales, la intensidad máxima registrada fue de nivel 4 en la escala local en el condado de Yilan.

También se percibieron sacudidas de distinta intensidad en varias zonas del norte y centro de la isla, incluida la capital, Taipéi.

Tras el temblor, la CWA emitió alertas de prevención de desastres a través del sistema de mensajes de emergencia para Taipéi y el condado de Yilan, en las que instó a la población a extremar la precaución ante posibles movimientos fuertes y a aplicar las medidas de autoprotección habituales, indicó la agencia isleña CNA.

El temblor llegó a notarse en la provincia suroriental china de Fujian, situada al otro lado del estrecho de Taiwán, según testimonios en redes sociales del gigante asiático.

Taiwán ha registrado en la última década varios terremotos de magnitud significativa en su zona oriental, incluido el citado condado de Yilan y el de Hualien.

Taiwán se asienta en la confluencia de las placas filipina y eurasiática, por lo que los terremotos son frecuentes en este territorio.