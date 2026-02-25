Argentina encara el debate final del acuerdo UE-Mercosur y la reforma laboral en el Senado

El acuerdo UE-Mercosur, aprobado el pasado 12 de febrero en la Cámara de Diputados, será tratado este jueves en la Cámara Alta.

Mientras Paraguay, Uruguay y Brasil avanzan en su proceso de ratificación parlamentaria, Argentina podría convertirse este jueves en el primer país del bloque en obtener luz verde para el acuerdo.

La Comisión Europea ha adelantado que planea aplicar el acuerdo comercial con Mercosur de forma provisional en cuanto el primer país del bloque sudamericano lo ratifique, a pesar de la decisión del Parlamento Europeo de elevar el asunto a la Justicia europea.

En la misma sesión de este jueves, los senadores discutirán una modificación al Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

El proyecto remitido por el oficialismo aspira a permitir la explotación minera en zonas aledañas a los glaciares, al trasladar a las provincias la responsabilidad de evaluar el impacto ambiental de esa actividad.

En caso de ser aprobada en el Senado, la iniciativa deberá remitirse a la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

El viernes será otro día clave en la Cámara Alta, con el debate final de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Ejecutivo, que reduce la base de cálculo para las indemnizaciones, establece jornadas laborales de hasta 12 horas y limita el derecho a huelga, en un país con una larga tradición de lucha obrera.

Tras obtener luz verde en esa misma cámara el 11 de febrero, el proyecto fue aprobado con modificaciones el 19 de febrero en la Cámara de Diputados, por lo que deberá someterse nuevamente a votación en el Senado este viernes para convertirse en ley.

Para ese día, se prevé que organizaciones sindicales y partidos de izquierda realicen nuevas manifestaciones en la zona aledaña al Congreso, en rechazo de la iniciativa.

Mientras la mayor central obrera del país, la Central General del Trabajo (CGT) se reúne este miércoles para analizar su plan de acción, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) -integrado por trabajadores del estado, metalúrgicos, aceiteros, aeronáuticos, entre otros gremios- ya confirmó una medida de fuerza que incluye huelga y movilización.

Se debatirá también el viernes un nuevo Régimen Penal Juvenil, un proyecto del Gobierno de Milei que fue aprobado en la Cámara Baja el 12 fe febrero y que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, además de proponer penas más severas y de cumplimiento efectivo para los delitos graves.