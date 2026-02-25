Ecuador lanza proyecto para fortalecer la conexión ecológica entre los Andes y la Amazonía

La iniciativa, denominada Conexión Ecológica de Territorios Andino-Amazónicos (CONECTA ASL3), beneficiará a unas 56.000 personas en seis provincias del país mediante la "protección de fuentes de agua, el impulso a la producción agrícola sostenible y la restauración de ecosistemas estratégicos".

El proyecto cuenta con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y apoyo de Conservación Internacional y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF Ecuador).

La iniciativa tiene el objetivo de reforzar la conectividad entre áreas protegidas de los parques nacionales Llanganates, ubicado en las provincias andinas de Cotopaxi y Tungurahua y las amazónicas Pastaza y Napo; Sangay, que está en la provincia amazónica de Morona Santiago y las andinas Tungurahua, Chimborazo, Cañar y Azuay; y Río Negro Sopladora, ubicado en Azuay y Morona Santiago, que pertenecen a los corredores Llanganates–Sangay y Sangay–Podocarpus.

Estas áreas están separadas por comunidades o territorios gestionados por gobiernos locales, por lo que uno de los propósitos del proyecto es que las especies que viven en estas zonas protegidas puedan movilizarse entre ellas y que los corredores cumplan su objetivo de ser espacios de integración.

Según el Ministerio, se fortalecerá el manejo de más de 577.000 hectáreas de áreas protegidas y la gobernanza ambiental en unas 461.000 hectáreas de paisajes productivos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, se prevé promover unas 600 hectáreas de producción agrícola regenerativa y la restauración de 400 hectáreas en zonas clave para la conectividad ecológica.

Las autoridades señalaron que la iniciativa también busca reducir la fragmentación de los ecosistemas y aumentar la resiliencia frente al cambio climático, además de proteger cuencas hídricas que abastecen a poblaciones andinas y amazónicas.

El proyecto se ejecutará con el apoyo de organizaciones locales, universidades y gobiernos territoriales, en coordinación con comunidades asentadas en las zonas intervenidas.