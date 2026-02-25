Hamás condena que EE.UU. preste servicios consulares en asentamientos de Cisjordania

Para Hamás, esta decisión pone de manifiesto la "contradicción flagrante en las posturas de Estados Unidos", que afirma rechazar la anexión de Cisjordania por parte de Israel al tiempo que "toma medidas sobre el terreno que refuerzan la anexión y consagran la soberanía israelí" sobre los territorios palestinos.

La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén anunció este martes que ofrecerá servicios consulares a ciudadanos estadounidenses en varios puntos de Israel y de Cisjordania ocupada, incluidos asentamientos de colonos israelíes y la ciudad palestina de Ramala.

"Como parte de nuestra iniciativa Libertad 250 y de los esfuerzos de las embajadas de EE.UU. para llegar a todos los estadounidenses", informó la Embajada en redes sociales, ofrecerá "servicios rutinarios de pasaportes" este viernes en Efrat (asentamiento judío en Cisjordania Ocupada).

Y señaló que en los próximos meses están previstas visitas programadas en Cisjordania al también asentamiento judío de Beitar Ilit y a la ciudad palestina de Ramala.

Hamás indica que ofrecer dichos servicios dentro de Efrat, situado al sur de Belén, "representa un precedente peligroso y una alineación flagrante con los planes de anexión sionistas", así como "un reconocimiento práctico de la legitimidad de los asentamientos y del control de la ocupación sobre Cisjordania".

Incide en que es, además, "una violación abierta del derecho internacional" y "un intento de imponer nuevos hechos políticos" que allanan el camino para eliminar los derechos de los palestinos.

Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada son ilegales según el derecho internacional, y tanto la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como las Naciones Unidas han apelado a Israel a cesar la ocupación de este territorio palestino y sacar del enclave a todos sus colonos (unos 465.000, según el tribunal).

Más de 1.000 palestinos han perdido la vida desde el 7 de octubre de 2023 por fuego israelí -la mayoría a manos de las fuerzas armadas- en Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este, entre ellos más de 200 niños.