La India y Canadá comenzarán negociaciones para un TLC durante la visita de Carney

"Está previsto que el primer ministro de Canadá visite la India próximamente, y ambas partes esperan finalizar los términos de referencia e iniciar las negociaciones del TLC con Canadá a finales de esta semana", afirmó en un comunicado el Ministerio de Comercio e Industria de la India.

El Gobierno indio señaló esta negociación "como parte del enfoque de la India para la mitigación de riesgos a través de asociaciones comerciales diversificadas, calificándola de una escala y ambición sin precedentes".

Carney, que iniciará mañana jueves su visita a la India en la ciudad de Bombay para luego trasladarse a Nueva Delhi y reunirse con su homólogo, Narendra Modi, señaló que los líderes "buscarán expandir la relación bilateral con alianzas en sectores como comercio, energía, defensa, tecnología e inteligencia artificial (IA)".

En 2024, la India fue el séptimo mayor socio comercial de bienes y servicios de Canadá, con un comercio bilateral de 30.800 millones de dólares.

En la Cumbre de líderes del G20 del año pasado, Canadá y la India acordaron iniciar formalmente negociaciones para un ambicioso Acuerdo de Asociación Económica Integral que respaldará el objetivo de Canadá de más que duplicar el comercio bilateral a 70.000 millones de dólares para 2030.

Esta visita forma parte de una gira internacional en la que Carney viajará a la India, Australia y Japón del 26 de febrero al 7 de marzo de 2026, con el fin de generar nuevas oportunidades para los trabajadores y las empresas canadienses.