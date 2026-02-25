Los archivos de Epstein omiten una acusación contra Trump por agresión sexual, según NYT

El rotativo indicó que estos documentos resumen entrevistas hechas por el FBI con respecto a una mujer que en 2019 aseguró haber sido agredida sexualmente tanto por Trump como por Epstein.

La víctima aseguró al FBI, días después de que Epstein fuera arrestado por tráfico sexual, que fue agredida por el magnate en la década de 1980, y que este le presentó a Trump.

De acuerdo con la mujer, Trump la agredió "en un encuentro violento y escabroso" que presuntamente también tuvo lugar en los 80, cuando ella tenía entre 13 y 15 años.

En total, el NYT indicó que en los archivos divulgados faltan más de 50 páginas de material relacionadas con la investigación hecha por el FBI.

En una publicación en X, el DOJ afirmó que no eliminó ninguna información de los archivos desclasificados de Epstein.

"Si se extraen temporalmente archivos para censurar información de las víctimas, dichos documentos se restauran rápidamente en línea y están disponibles públicamente", aseguró el Departamento.

Y agregó que se hicieron públicos todos los archivos excepto los que son duplicados o forman parte de una investigación federal en curso.

La Administración Trump y el Departamento de Justicia han afrontado numerosas críticas por parte de legisladores y supervivientes de Epstein por la gestión de los archivos.

En su caso, los supervivientes se quejaron de que algunos archivos incluían nombres de víctimas y de que se habían omitido denuncias de abuso hechas contra otros hombres.