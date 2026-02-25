Más de 84 millones de pasajeros pasaron por Heathrow en 2025, un 0,7 % más

En un comunicado, Heathrow indicó que prevé un mayor crecimiento para el presente año, ya que va camino de alcanzar los 85 millones de pasajeros para cuando termine 2026 dado que la demanda sigue superando los límites de la infraestructura actual del aeropuerto.

Además, Heathrow se situó como el aeropuerto de mayor puntualidad de Europa en 2025, señala la nota, en la que se precisa que más de 4,2 millones de pasajeros volaron a tiempo en comparación con 2024.

Para 2026, el aeropuerto prevé hacer una inversión de 1.300 millones de libras (1.495 millones de euros) que impulsará las obras de renovación de la Terminal 4.

Asimismo, informó de que los ingresos fueron de 3.623 millones de libras (4.166 millones de euros) en 2025, un ascenso del 1,8 % frente al año anterior, en tanto que los beneficios antes de impuestos totalizaron 575 millones de libras (661 millones de euros) el año pasado, una caída del 37,3 % frente al periodo anterior.

El consejo de administración de Heathrow decidió pagar dividendos, por primera vez en cinco años, por un total de 550 millones de libras (632 millones de euros) a los accionistas.

El consejero delegado del aeropuerto Heathrow, Thomas Woldbye, señaló en el comunicado que "con unas bases sólidas y con el aeropuerto operando ahora muy cerca de su capacidad máxima, el siguiente capítulo es crucial para nuestro éxito. La expansión generará importantes beneficios económicos y creará un aeropuerto extraordinario, preparado para el futuro", agregó.