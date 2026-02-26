“Apertura sin precedentes”, enfatiza Omán sobre las negociaciones Irán-EE.UU.

“Se están llevando a cabo esfuerzos con determinación inquebrantable y espíritu constructivo, en un contexto de apertura sin precedentes por parte de los negociadores a ideas y soluciones novedosas e innovadoras”, según comentarios del ministro difundidos por la agencia estatal de noticias omaní, ONA.

También destacó que se intenta fomentar condiciones que sean propicias al avance de las negociaciones y a que se logre un acuerdo respaldado por garantías y que sea durable en el tiempo.

Antes del inicio de las negociaciones indirectas, con la mediación de Omán, el ministro Al Busaidi se reunió con ambas partes por separado para examinar la propuesta que los iraníes han puesto hoy sobre la mesa.

Delegación estadounidense

Con la delegación estadounidense, liderada por el enviado especial de la Casa Blanca para procesos de paz, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, el ministro recibió sus comentarios y preguntas sobre la oferta.

Además de un acuerdo político sobre el programa nuclear iraní y, en particular, sobre los límites al proceso de enriquecimiento de uranio, Estados Unidos busca un arreglo amplio que ya desarrolle los aspectos técnicos y de inspecciones por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA).