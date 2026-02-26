El director de Netflix visita la Casa Blanca en plena guerra por Warner Bros

La visita de Sarandos a Washignton no contempla una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque el objetivo de las conversaciones se centran en buscar el apoyo de la Administración por imponerse en la pugna por el control de WBD frente al gigante Paramount Skydance (PSKY).

El mayor rival del gigante del entretenimiento presentó esta semana una nueva oferta valorada en 31 dólares por acción, en un intento por competir con el acuerdo de venta que el legendario estudio tiene con Netflix.

Aunque WBD indicó que la oferta revisada podría ser más beneficiosa para los accionistas, al presentar una compra de 31 dólares por acción en efectivo, por los 30 dólares que había ofrecido anteriormente.

Además, ofrece 0,25 dólares por acción por trimestre si la transacción no se cierra después de septiembre de 2026, y se compromete también a pagar 7.000 millones de dólares si la operación falla por motivos regulatorios.

Asimismo, se compromete a pagar los 2.800 millones de dólares que WBD tendría que pagar a Netflix por romper su acuerdo, y aportaría capital adicional si fuera necesario para cumplir los requisitos de solvencia de bancos prestamistas.

Esta oferta responde a la que realizó Netflix el pasado diciembre como parte de un acuerdo preliminar para adquirir los estudios y los negocios de transmisión en directo o 'streaming' de WBD por 27,75 dólares por acción, valorando esos activos en unos 72.000 millones de dólares, con un valor empresarial total cercano a los 82.700 millones.