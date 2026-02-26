Encuentran a la candidata al Congreso dada como desaparecida en el suroeste de Colombia

"La UNP informa que el vehículo de la candidata Ana Guetio aparentemente fue hurtado. En este momento, ella y las personas que le acompañaban en el momento de la presunta retención se dirigen al municipio de El Tambo - Cauca en un vehículo particular", precisó la entidad en su cuenta de X.

Guetio, candidata por una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, había sido vista por última vez el miércoles por la noche tras participar en una reunión ciudadana en la aldea de Pandiguando, zona rural de El Tambo, municipio con presencia de varios grupos armados ilegales, según denunció su equipo de campaña.

Tras la denuncia, ocurrida horas después de que el Partido Conservador informara de la desaparición de Andrés Vásquez, uno de sus candidatos al Senado en el departamento del Cesar (noreste), el Ministerio de Defensa activó "todas sus capacidades" para dar con el paradero de los dos políticos.

"Estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la Fuerza Pública para encontrarlos y traerlos sanos y a salvo a sus hogares", afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Las autoridades no han informado de las circunstancias en que se produjo la desaparición y el regreso de Guetio ni si el hurto del vehículo fue cometido por los grupos armados ilegales que operan en la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entretanto, continúa la búsqueda de Vásquez, cuyo vehículo fue hallado abandonado en una carretera del Cesar, por donde se movilizaba ayer, entre las localidades de Pelaya y Aguachica.

Las elecciones legislativas colombianas se celebrarán el 8 de marzo mientras que las presidenciales serán el 31 de mayo, con una segunda vuelta el 21 de junio, en caso de ser necesaria.