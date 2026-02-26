Orbán acusa a Zelenski de querer arrastrar Hungría a la guerra, junto con UE y oposición

"Durante cuatro años, (usted) ha estado trabajando para obligar a Hungría a entrar en la guerra entre su país y Rusia. Durante este tiempo, ha recibido apoyo de Bruselas y se ha asegurado el respaldo de la oposición húngara", señaló Orbán.

"No queremos financiar el esfuerzo bélico y no queremos pagar más por la energía", enfatizó Orbán, al insistir que Ucrania debe reabrir el oleoducto 'Druzhba' (Amistad).

"Sus acciones van en contra de los intereses de Hungría y ponen en peligro el abastecimiento seguro y asequible para las familias húngaras", aseguró el primer ministro magiar, sin mencionar que los daños fueron causados por ataques rusos.

"Nosotros, el pueblo húngaro, no somos responsables de la situación en la que se encuentra Ucrania. Simpatizamos con el pueblo ucraniano, pero no deseamos participar en la guerra", agregó.

"Les insto a que reabran de inmediato el oleoducto y se abstengan de cualquier otro ataque contra la seguridad energética de Hungría. ¡Más respeto para Hungría!", concluyó Orbán su carta.

Hungría y Eslovaquia dependen mucho de las importaciones de crudo ruso a través de 'Druzhba'.

Sus respectivos gobiernos acusan a Kiev de cortar el suministro por razones políticas y como respuesta han suspendido las exportaciones de diésel hacia Ucrania.

Bratislava ha ido más allá y también anunció que cortará los envíos de electricidad de emergencia para estabilizar la red eléctrica de Ucrania, cuya infraestructura energética es atacada a diario por Rusia.

Según Orbán, considerado el principal aliado de Rusia en la UE, Zelenski, Bruselas y la oposición húngara "están coordinando esfuerzos para llevar al poder en Hungría a un gobierno pro-Ucrania".

Ante los comicios generales de Hungría, convocados para el 12 de abril próximo, las encuestas señalan que Orbán podría perder el poder tras 16 años de mayorías de dos tercios en el Parlamento.

El partido Tisza, liderado por Péter Magyar, un conservador disidente del régimen de Orbán, lidera algunas encuestas con hasta 20 puntos porcentuales de ventaja sobre el gobernante Fidesz.