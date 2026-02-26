Rusia derriba 77 drones ucranianos en las últimas doce horas

El mando militar ruso informó en dos partes publicados en Telegram de la intercepción y el derribo de 60 drones entre las 20:00 hora local (17:00 GMT) y las 23:00 (20:00 GMT) del miércoles, y otros 17, antes de las 07:00 hora local del jueves (04:00 GMT).

El mayor número de drones fue aniquilado sobre la anexionada península de Crimea (27) y en la fronteriza región de Bélgorod (17).

También fueron derribados drones sobre las regiones de Kursk, Briansk, Tula, Kaluga, Voronez y los mares Negro y Azov.

Durante la pasada noche las autoridades aeronáuticas rusas no informaron del cese de operaciones de aeropuertos, y los gobernadores de las mencionadas regiones tampoco publicaron datos sobre posibles daños en los lugares de los hechos.

Ucrania y Rusia intercambian a diario ataques con drones y misiles contra sus infraestructuras críticas, como parte de una táctica de desgaste dirigida a socavar el potencial enemigo.