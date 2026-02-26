Supremo de Argentina confirma extradición a Brasil de hombre acusado de abusar de su hija

En el fallo del máximo tribunal se identifica al acusado solo por sus iniciales (S.A.B.P.), cuya extradición fue solicitada por Brasil para someterle a proceso judicial "por la presunta comisión del delito contra la integridad física de su hija", indicó la Corte en un comunicado.

"En el pedido de extradición se describió que según relato de los testigos la víctima fue abusada por su progenitor desde 2019, primero con tocamientos y luego con acceso carnal", señala el comunicado.

En 2021 el juzgado federal de la ciudad argentina de Paso de Los Libres falló a favor de la extradición, pero la sentencia fue apelada por la defensa del acusado.

En aquella apelación, la defensa alegó que se estaba afectando el derecho de defensa de su representado y planteó temor por la seguridad del hombre.

La Procuración, por su parte, solicitó la confirmación de la sentencia apelada.

Con la firma de los jueces supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal de Argentina confirmó la decisión.

La Corte Suprema sostuvo que la defensa "no ha intentado siquiera mínimamente controvertir" la decisión en primera instancia y "soslayó toda referencia a que el país requirente brindó las garantías suficientes y necesarias para salvaguardar la integridad física, psíquica y moral" del requerido "y no ha explicado por qué esas garantías serían insuficientes".