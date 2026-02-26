Warner considera "superior" la oferta de Paramount frente al acuerdo con Netflix

En un comunicado, WBD señaló que, tras consultar con sus asesores, considera que la propuesta de PSKY cumple con la definición de "Company Superior Proposal".

La oferta revisada de PSKY incluye el pago de 31 dólares por acción en efectivo, frente a los 30 dólares planteados anteriormente, así como un pago adicional de 0,25 dólares por acción por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026 si la operación no se ha cerrado para entonces.

Además, PSKY se compromete a abonar una compensación de 7.000 millones de dólares si la transacción fracasa por motivos regulatorios y a cubrir los 2.800 millones de dólares que WBD tendría que pagar a Netflix por romper su acuerdo.

La propuesta también contempla aportaciones adicionales de capital por parte del empresario Larry J. Ellison y un fideicomiso asociado si fuera necesario para cumplir con los requisitos de solvencia exigidos por los bancos financiadores.

Tras la notificación formal enviada a Netflix, se abre ahora un plazo de cuatro días hábiles durante el cual la compañía de 'streaming' puede mejorar su oferta para que la propuesta de PSKY deje de ser considerada superior.

Si, una vez concluido ese periodo, el consejo de WBD determina que la oferta de PSKY sigue siendo más favorable, la empresa podría rescindir el acuerdo con Netflix.

En diciembre pasado, Netflix firmó un acuerdo preliminar para adquirir los estudios y los negocios de 'streaming' de WBD por 27,75 dólares por acción, operación valorada en unos 72.000 millones de dólares y con un valor empresarial total cercano a 82.700 millones, incluida la deuda.

Paramount sorprendió entonces con una oferta hostil de 30 dólares por acción para toda la compañía, incluida su cartera de redes como CNN, TBS y TNT, así como activos digitales.

La junta de WBD tiene programada una reunión especial de accionistas para el 20 de marzo de 2026.