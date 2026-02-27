China pidió a sus ciudadanos evacuar “lo antes posible” Irán por escalada militar

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino aconsejó también a sus ciudadanos que se encuentran actualmente en el país teocrático que “refuercen las medidas de seguridad y evacuen el país lo antes posible”.

China recomendó también a sus ciudadanos que eviten viajar a Irán debido a un “fuerte aumento de los riesgos de seguridad externos”, después de que Estados Unidos amenazara con atacar la República Islámica, reportó AFP.

Estados Unidos presiona al régimen del ayatolá Alí Jamenei para alcanzar un acuerdo nuclear amplio y que incluya los misiles balísticos. El mandatario republicano mantiene una gran flota naval en Medio Oriente. Parte de ella llegó hoy a Israel.

Flota naval de Estados Unidos

Según reportes de AFP, en la región se encuentran el portaviones USS Abraham Lincoln, nueve destructores y otros tres buques de combate. Además movilizó por el Mediterráneo al portaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford.

Irán ha dicho en varias ocasiones que su programa de misiles forma parte de su sistema de defensa y ha descartado renunciar al enriquecimiento de uranio, subrayando que su programa nuclear tiene solamente fines pacíficos.

Pero Estados Unidos, Israel y otros países occidentales sospechan que este programa busca desarrollar un arma atómica.