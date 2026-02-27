Rusia alcanza infraestructura portuaria de Odesa en un nuevo ataque masivo con drones

“A consecuencia del ataque se han registrado daños en infraestructuras, almacenes y fábricas, y también en técnica industrial”, dijo Kuleba, que explicó que uno de los incendios causados por el bombardeo afectó a contenedores de productos alimenticios.

Según dijo Kuleba, Rusia ha provocado daños desde el comienzo de la guerra en cerca de 700 infraestructuras portuarias ucranianas y sus ataques han alcanzado también más de 150 barcos civiles.

Las fuerzas rusas han llevado a cabo durante el conflicto distintas campañas de ataques a puertos ucranianos tanto del mar Negro como del Danubio.

El parte publicado este viernes por la Fuerza Aérea ucraniana muestra que Rusia lanzó durante la pasada noche contra el conjunto de Ucrania un total de 187 drones de larga distancia, de los que 167 fueron neutralizados por las defensas de Ucrania.

Otros veinte drones impactaron en catorce localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea.