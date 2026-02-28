El presidente finlandés dice que EE.UU. actúa al margen del derecho internacional en Irán

"Ahora mismo estamos viendo que Estados Unidos opera en gran medida al margen del derecho internacional tradicional", dijo Stubb en la televisión estatal finlandesa YLE.

Según Stubb, antes de realizar ataques de este tipo Washington normalmente había buscado obtener el visto bueno de las Naciones Unidas o, al menos, de sus aliados de la OTAN, algo que ahora no ha sucedido.

"Ahora no se ha preguntado mucho. No se preguntó en Venezuela, no se preguntó antes en la guerra de los 12 días (entre Israel e Irán en junio de 2025, con la intervención de EE. UU.) ni se ha preguntado ahora en esta cuestión", dijo el presidente finlandés.

A su juicio, el ataque de las fuerzas estadounidenses e israelíes a Irán evidencia la transformación que se está produciendo en el panorama político mundial y en el orden internacional.

"Cuando no se respetan las instituciones y las normas internacionales, se crea un vacío de poder que permite que este tipo de ataques sean posibles", señaló.

Además, mostró su convencimiento de que cualquier posible negociación para resolver este conflicto se llevará a cabo directamente entre Estados Unidos e Irán, manteniendo al margen a otros posibles mediadores, como la ONU o la UE.

"Estoy bastante seguro de que el presidente (estadounidense Donald) Trump no involucrará a ningún intermediario en esto", afirmó Stubb, uno de los líderes europeos que mantienen una relación personal más cercana con el inquilino de la Casa Blanca.