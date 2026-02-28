En Nicaragua aún quedan 46 presos políticos, incluidos dos excomandantes sandinistas

En Nicaragua hay actualmente 46 personas detenidas por motivaciones políticas, de las cuales 15 son adultos mayores y 10 permanecen en condición de desaparición forzada, indicó en un informe ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El informe documenta la "detención arbitraria de Bayardo Arce, exdirigente histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), evidenciando que la persecución se ha extendido incluso hacia antiguos miembros del oficialismo", señaló esa ONG.

Arce, exasesor para asuntos económicos y financieros de la Presidencia de Nicaragua, fue hallado a finales de enero pasado culpable de estafar al Estado nicaragüense por 4.961,9 millones de dólares, según la Procuraduría General de Justicia.

De las 46 personas privadas de libertad por razones políticas, 3 son mujeres y 43 hombres (incluyendo 10 detenidos antes de la crisis de 2018), continuó ese organismo, que reportó una disminución de 16 con respecto al informe anterior (62).

De los 46 detenidos, 19 fueron excarceladas, pero "siguen bajo vigilancia, control y restricciones", es decir, "la represión no termina, cambia de forma",. advirtió esa ONG, que exigió "la liberación inmediata e incondicional de todas los presos políticos".

La lista, además de Arce, mantiene al excomandante de la revolución Henry Ruiz, de 82 años, confinado en su casa por la Policía de Nicaragua desde el 8 de marzo de 2025, así como el antiguo asesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero.

Otros que aparecen en la lista son los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, que forman parte de los 15 adultos mayores.

También los militares en retiro Carlos Brenes, Víctor Boitano, y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros.

El Mecanismo, que está conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogados, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales, ha advertido de que el número real de detenidos puede ser mayor debido a que hay familiares que no denuncian los casos por temor.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".