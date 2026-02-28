La Guardia Revolucionaria iraní advierte de que el tránsito por Ormuz ya no es un seguro

En este sentido, lanzó una advertencia formal a todos los cargueros y petroleros que transitan por la zona para que eviten Ormuz, lo que de llevarse a cabo significaría la interrupción del tráfico de la quinta parte del petróleo que se produce en el mundo.

Por su parte, el Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió este sábado una recomendación para que los buques comerciales eviten navegar por el estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo.

"El 28 de febrero comenzó una importante actividad militar en las zonas geográficas mencionadas anteriormente. Se recomienda a los buques mantenerse alejados de esta zona en la medida de lo posible", apuntó la Administración Marítima en una alerta que estará vigente hasta el 7 de marzo.

Pese a estos avisos de una y otra parte, el estrecho no está oficialmente cerrado, según aclaró hoy el Organismo Británico de Comercio Marítimo (UKMTO).

El organismo, que monitorea la actividad comercial en los océanos, reconoció que ha habido numerosos barcos que transitan por el golfo Pérsico y que hoy han enviado señales de radiofrecuencia VHF asegurando que ese estrecho vital (que separa Irán por el norte y Emiratos Árabes Unidos por el sur) estaba cerrado.

"Esos informes no han podido ser confirmados independientemente", dijo el UKMTO, que añadió que los mensajes que se envían por canales VHF "no son legalmente vinculantes y no constituyen ninguna restricción de navegación según la ley internacional".

Los países en conflicto y sus fuerzas militares pueden declarar unilateralmente zonas de exclusión marítima para reducir los riesgos, "pero esto no está pensado para impedir la navegación mercante o neutral, y los navíos siguen siendo libres para navegar en las aguas internacionales", concluyó.

El comunicado de UKMTO concluye pidiendo prudencia a los navegantes con medidas básicas como tomar distancia de buques militares, reportar actividades sospechosas (incluyendo electrónicas), tener abiertas las líneas de comunicación con el organismo y obedecer a las señales de alto cuando las reciban.