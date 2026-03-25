Paraguaya que viajó a España con el Gobierno revela por qué se arrepintió en una semana

Hace apenas una semana, un contingente de 100 paraguayos partió del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, con la promesa de un “trabajo digno y formal garantizado”, en el marco del programa de Migración Circular Laboral con España. Ayer se difundió masivamente la primera compatriota en pedir darse de baja de plan y rogar volver a nuestro país, por cuestiones de salud.

Se trata de Angélica López, quien contó que es oriunda de la ciudad de Choré (San Pedro). “No es como nos prometieron en Paraguay. Al comienzo, todo de color de rosa te pintan, pero en la última etapa fuimos enterándonos de todo”, expresó y afirmó que no les avisaron de que varios gastos debían correr por su cuenta, como el agua, la energía eléctrica y el internet, que se pagan a diario.

Lea más: España busca recolectores de frutas paraguayos y gobierno impulsa migración

La mujer contó que siempre trabajó en el campo, pero que nada la preparó para el esfuerzo físico que implica hacer lo mismo en Huelva, España. “Creíamos que íbamos a tener la fuerza, porque siempre trabajamos en la chacra, yo soy campesina”, expresó.

Sin embargo, agregó, en Paraguay hacían más pausas de descansos para recobrar fuerzas y en España pasan el día “arrastrándose por el suelo” y con apenas un descanso de 15 minutos.

Criticó que al principio ni siquiera les proveyeran agua y dijo que luego de muchos reclamos de paraguayos lograron conseguir que les den el líquido vital.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Paraguay y España activan programa piloto de migración circular con trabajadores agrícolas

Llamado a las autoridades

“Quisiera que alguna vez nuestras autoridades vean cómo se vive acá, en el campo, quisiera que vengan a ver... Mis compañeros que se quedan van a demostrar eso”, relató entre lágrimas.

Reveló que ella no soporta la carga del trabajo y pidió a la empresa que le de permiso para trasladarse a Barcelona o Madrid, donde tiene familiares, pero la firma no puede brindar esa autorización debido a que el permiso laboral fue expresamente emitido para trabajar en el marco de este programa de recolección de frutas. “Entonces pedí que me manden de vuelta a mi país, después de mucha lucha lo conseguí”, dijo.

Finalmente, la compatriota que graba el video pero no se identifica lamentó que su compañera tenga que volver tan pronto al país y también hizo énfasis en que les “prometieron muchas cosas que no están cumpliendo”.

Lea más: Migración circular: paraguayos podrán trabajar en España con ayuda del Estado

Esto dice el MTESS

Sobre el caso, desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), la viceministra de Empleo, Verónica López, detalló a ABC que tienen conocimiento sobre el caso de la compatriota.

Al respecto, sostuvo que todas las condiciones laborales, incluyendo descuentos y exigencias físicas, fueron debidamente informadas a los trabajadores antes de su viaje a España. Asimismo, aseguró que los contratos fueron firmados cuando todos los seleccionados aún se encontraban en territorio nacional.

Sobre los descuentos por servicios básicos detalló que esta medida responde a experiencias previas donde se dio un uso ineficiente de la calefacción generó costos significativos. “Los empresarios explicaron en charlas que siempre hay gastos de mantenimiento y seguridad social que deben ser cubiertos; todo esto ya figuraba en la plataforma”, señaló.

También mencionó que recibió reportes de otros compatriotas que sí reconocen que el trabajo puede llegar a ser “exigente”, pero como un reporte negativo hasta ahora solamente estaría el mencionado caso. Finalmente, precisó que la empresa compró un pasaje de retorno a la compatriota y se espera su vuelta en un vuelo de Air Europa que sale hoy de Madrid.