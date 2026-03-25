Noelia se someterá a la eutanasia tras una batalla judicial de dos años

Este jueves 26 de marzo se llevará a cabo la prestación de ayuda para morir a Noelia Castillo, de 25 años. El procedimiento se realizará luego de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazara el último recurso presentado por su padre, quien, con el apoyo de la asociación Abogados Cristianos, intentó detener el proceso durante más de dos años en diversas instancias judiciales.

Antecedentes del caso

La situación de Castillo se remonta a 2022, cuando fue víctima de una violación grupal. Tras el trauma de la agresión, la joven intentó quitarse la vida lanzándose desde un quinto piso, acto que le provocó una paraplejia irreversible.

Ante su cuadro clínico, calificado por los especialistas como una situación “no recuperable” con dependencia grave y sufrimiento crónico, Noelia solicitó acogerse a la Ley de Eutanasia vigente en España. En julio de 2024, la comisión correspondiente aprobó la solicitud por unanimidad al considerar que cumplía con todos los requisitos legales.

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El conflicto familiar y judicial

A pesar del aval médico y legal, el padre de la joven inició una ofensiva jurídica para paralizar la medida. No obstante, los tribunales españoles y europeos ratificaron la legalidad del proceso, desestimando los argumentos de la defensa familiar que sostenían la incapacidad de la joven para decidir.

En una reciente entrevista con el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, Noelia reafirmó su postura:

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“Quiero irme en paz y dejar de sufrir. La felicidad de un padre, una madre o una hermana no tiene que estar por encima de la vida de una hija”, manifestó.

Postura de la familia

Por su parte, la madre de Noelia expresó su dolor ante la decisión, aunque confirmó que acompañará a su hija hasta el último momento. “No estoy conforme con la eutanasia, pero siempre voy a estar a su lado”, declaró, cuestionando que la justicia haya validado la voluntad de la joven por encima de los deseos de su entorno primario.

Con el fallo final de Estrasburgo, ya no existen impedimentos legales para que se cumpla la voluntad de la joven este jueves.