IPS: nuevo director jurídico defiende cobro de honorarios y habla de “malentendido”

El Consejo de Administración del IPS ayer socializó la designación de Enrique Arturo Galeano Moreno como el relevo de José “José’i” González, quien renunció a la Dirección Jurídica salpicado por graves cuestionamientos y escándalos en su desempeño administrativo.

El abogado afirmó que tiene 28 años de antigüedad en el IPS y habló sobre el escándalo generado por el cobro de honorarios a la contraparte tras ganar un juicio en representación del Instituto de Previsión Social, pese a ser funcionario contratado de dicha institución.

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Aseguró que siempre existió esa posibilidad y que los abogados litigantes pueden recurrir a la misma. Hizo énfasis en que no paga el IPS, sino la “contraparte”, en los juicios. “Para la percepción de honorarios para la parte vencedora en un juicio es legal, hay leyes que lo establecen”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que hay una diferencia en el enfoque que él pretende implementar. “Vamos a cobrar el honorario, pero no como condicionante del acuerdo”, señaló, en alusión a cuestionamientos surgidos en torno a la gestión anterior de “José’i” González.

Galeano detalló que el mecanismo será asegurar primero el recupero de la deuda. “Primero vamos a llegar al acuerdo que el IPS cobre el 20% de entrega inicial, pero tiene que estar asegurado el crédito de IPS, no primero mi crédito de abogado”, detalló .

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Incluso, explicó que los profesionales cuentan con herramientas legales para reclamar sus honorarios posteriormente.

“Malentendido”

Respecto al caso que derivó en la salida del exdirector José González, Galeano habló de una interpretación errónea e intentó argumentar lo ocurrido sin ser enfático en contra del exdirector.

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“Tal vez el error fue en mezclar, pagar la deuda con ‘pagarme los honorarios de inmediato’ (...) Tal vez el malentendido fue que se pagaron en simultáneo los honorarios... con la deuda”, sostuvo

También subrayó que, en el caso específico cuestionado, la empresa involucrada continúa cumpliendo con sus obligaciones: “Esa empresa sí sigue pagando sus cuotas, la deuda está siendo pagada, está siendo honrada“, aseveró.

Finalmente, recalcó que durante su gestión no se cancelará el cobro de honorarios, pero prometió que bajarán la línea para garantizar que la prioridad sea siempre el IPS.

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