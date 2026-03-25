Alerta de tormentas en Asunción y cinco departamentos del país para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de vientos moderadas a fuertes, según el informe que emitió la Dirección de Meteorología a las 13:44.

Esto se debe a que las celdas de tormentas comienzan a desarrollarse sobre zona de cobertura.

Debido a esto, no se descarta la probabilidad de que puntualmente se generen fenómenos de tiempo moderado a severo durante la tarde de hoy.

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¿Dónde lloverá?

Según el boletín meteorológico, la zona de cobertura es el centro, noreste y sureste de la Región Oriental.

Los departamentos afectados son: