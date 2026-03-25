Clima
25 de marzo de 2026 - 15:13

Alerta de tormentas en Asunción y cinco departamentos del país para esta tarde

La “melancolía de la lluvia”, imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.Shutterstock

La Dirección de Meteorología emitió una nueva alerta por tormentas en la que pronóstica fenómenos de tiempo severo en Asunción y seis departamentos del país para esta tarde. Te contamos las zonas dónde lloverá.

Por ABC Color

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de vientos moderadas a fuertes, según el informe que emitió la Dirección de Meteorología a las 13:44.

Esto se debe a que las celdas de tormentas comienzan a desarrollarse sobre zona de cobertura.

Debido a esto, no se descarta la probabilidad de que puntualmente se generen fenómenos de tiempo moderado a severo durante la tarde de hoy.

Lea más: Pronóstico: lluvias seguirían de manera dispersa este miércoles

¿Dónde lloverá?

Según el boletín meteorológico, la zona de cobertura es el centro, noreste y sureste de la Región Oriental.

Los departamentos afectados son:

  • Asunción (noroeste).
  • Caaguazú (centro).
  • Caazapá (este).
  • Itapuá (este).
  • Alto Paraná (oeste y centro).
  • Amambay (este y norte).