Alerta de tormentas en Asunción y cinco departamentos del país para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de vientos moderadas a fuertes, según el informe que emitió la Dirección de Meteorología a las 13:44.
Esto se debe a que las celdas de tormentas comienzan a desarrollarse sobre zona de cobertura.
Debido a esto, no se descarta la probabilidad de que puntualmente se generen fenómenos de tiempo moderado a severo durante la tarde de hoy.
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¿Dónde lloverá?
Según el boletín meteorológico, la zona de cobertura es el centro, noreste y sureste de la Región Oriental.
Los departamentos afectados son:
- Asunción (noroeste).
- Caaguazú (centro).
- Caazapá (este).
- Itapuá (este).
- Alto Paraná (oeste y centro).
- Amambay (este y norte).