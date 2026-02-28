Sheinbaum: Si EEUU quiere que México frene tráfico de drogas, debe de parar envío de armas

Durante un acto en Culiacán (noreste), localidad envuelta en una ola de violencia por la disputa entre facciones del crimen organizado, Sheinbaum afirmó que el estado de Sinaloa "no está solo" y que su presidenta y todo México están "aquí".

Agregó que las Fuerzas Armadas y el Gabinete completo están en Sinaloa debido a la mayor atención que ha recibido el norteño estado mexicano por el escalamiento de la pugna interna del Cártel de Sinaloa desde la entrega de su fundador Ismael 'el Mayo' Zambada a autoridades estadounidenses en 2024 por uno de los hijos de Joaquín 'el Chapo' Guzmán.

Sheinbaum agregó que, pese a la complejidad de la crisis, es posible avanzar si hay unidad.

“Sinaloa es trabajo, es turismo, que lo oigan los vecinos y el mundo entero, que viva Culiacán y que viva Sinaloa. Por más difíciles que sean los problemas, si estamos juntos siempre salimos adelante”, aseguró.

En el plano bilateral, la mandataria vinculó el combate al narcotráfico con el tráfico ilícito de armas y llamó a Estados Unidos a frenar el flujo hacia México.

“Si ellos no quieren que estamos ayudando a que pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas de Estados Unidos a México”, expresó.

La mandataria subrayó que “la soberanía no se negocia” y que México es un país “libre, independiente y soberano”, en el que “decidimos las y los mexicanos”.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, agradeció la presencia de fuerzas federales en el estado y dijo que, sin ese respaldo, “todavía seguiríamos teniendo problemas” de seguridad, aunque añadió que no están resueltos por completo.

Mencionó al Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Marina como parte del despliegue para atender la situación.

Rocha afirmó que el objetivo central en Sinaloa es recuperar la paz “para seguir produciendo” y pidió mantener las medidas de cuidado en la entidad.

El gobernador también vinculó la estrategia de seguridad con sociales y de “justicia”, al destacar programas dirigidos a mujeres y jóvenes, además de la atención a la salud.