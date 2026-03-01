Alemania admite que de momento no puede traer turistas de Oriente Medio de vuelta a casa

"No podremos hacerlo porque los espacios aéreos están cerrados. No sabemos cuando la gente podrá dejar la región. Las representaciones diplomáticas están abiertas y trabajamos para proporcionar a la gente la mejor información posible", dijo Wadephul al diario 'Bild'.

Wadephul recordó además que desde hace semanas se había advertido del peligro que conllevaba viajar a la región. "Eso quiere decir que quienes viajaron sabían que había un riesgo", dijo el ministro.

Según el Ministerio de Exteriores actualmente hay cerca de 10.000 alemanes en la zona del Golfo Pérsico.